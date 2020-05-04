4 Май 2020 2020-05-04T10:32:31+03:00

За 3 мая в Нижегородской области было проведено 820 проверок и 800 профилактических бесед с жителями

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Более 5,7 тысячи протоколов составлено в отношении нарушителей режима повышенной готовности в Нижегородской области с 10 апреля по 3 мая. Как пояснили в пресс-службе облправительства, большая часть протоколов (5,1 тысячи) оформлена в отношении граждан. При этом за указанный период проведено 57,7 тысячи профилактических бесед с жителями.

Отметим, что только за минувшие сутки, 3 мая, представители органов исполнительной власти провели 820 проверок и 800 бесед, в ходе которых рассказали нарушителям о необходимости соблюдения самоизоляции. По итогам составлено пять протоколов, из которых три - на должностных лиц и два - на физических.

Ранее сообщалось, что накануне майских праздников власти ужесточили контроль за соблюдением режима полной самоизоляции. В частности, те, у кого нет регистрации в Нижегородской области (даже если имеется имущество на территории региона), обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU