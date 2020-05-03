2020-05-03T20:07:12+03:00
Общество

Грозы ожидаются в Нижегородской области вечером 3 мая

Непогода пройдет по югу региона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Грозы ожидаются в Нижегородской области вечером в воскресенье, 3 мая 2020 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

- В ближайшие часы 3 мая 2020 года с сохранением вечером местами по югу Нижегородской области ожидаются грозы. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ударами молний, а также происшествий с участием маломерных судов, - предупреждают спасатели.

При этом в самом Нижнем Новгороде осадков этим вечером не ожидается – небо будет ясным, а температура воздуха даже в ночные часы не опустится ниже +9 градусов Цельсия. А в понедельник, 4 мая, и вовсе придет по-настоящему летняя погода – до +21 градуса в дневные часы. Еще теплее будет во вторник - до +24 градусов. А вот потом придут дожди и небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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