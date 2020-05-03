2020-05-03T18:44:05+03:00
Общество

Первая льготная ипотека под 6,1% выдана в Нижнем Новгороде

Договор подписан на сумму 1,8 млн рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первая сделка в рамках президентской программы поддержки строительной отрасли заключена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, нижегородец подписал ипотечный договор под 6,1% на сумму 1,8 миллиона рублей, чтобы купить квартиру в одном из жилых комплексов на проспекте Гагарина.

Напомним, постановление о возмещении кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам и займам подписал 23 апреля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такая льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года, причем ставка не более 6,5% сохраняется на весь срок действия кредита. Программа во всех регионах страны распространяется на займы до 3 миллионов рублей, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где под программу попадают займы до 8 миллионов рублей. Минимальный взнос по этой программе составляет 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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