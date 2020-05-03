Двое подростков с товарищем зверски избили прохожего в Арзамасе

3 Май 2020 2020-05-03T16:38:27+03:00

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В городе Арзамасе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту избиения местного жителя группой из троих парней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем в четверг, 30 апреля 2020 года, возле одного из домов по улице Мира. Трое парней, одному из которых исполнилось 25 лет, а двум другим – всего по 16, жестоко избили 32-летнего мужчину. Информация о происшествии попала в СМИ, после чего была организована доследственная проверка. По подозрению в совершении данного преступления уже задержаны старший мужчина и один из подростков. Второй подросток в настоящее время объявлен в розыск.

По предварительным данным, мотивом для совершения преступления стала ссора 25-летнего подозреваемого с потерпевшим из-за какого-то малозначительного повода. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где ему оказали квалифицированную врачебную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU