2020-05-03T16:38:27+03:00
Происшествия

Двое подростков с товарищем зверски избили прохожего в Арзамасе

По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Арзамасе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту избиения местного жителя группой из троих парней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем в четверг, 30 апреля 2020 года, возле одного из домов по улице Мира. Трое парней, одному из которых исполнилось 25 лет, а двум другим – всего по 16, жестоко избили 32-летнего мужчину. Информация о происшествии попала в СМИ, после чего была организована доследственная проверка. По подозрению в совершении данного преступления уже задержаны старший мужчина и один из подростков. Второй подросток в настоящее время объявлен в розыск.

По предварительным данным, мотивом для совершения преступления стала ссора 25-летнего подозреваемого с потерпевшим из-за какого-то малозначительного повода. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где ему оказали квалифицированную врачебную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое подростков с товарищем зверски избили прохожего в Арзамасе
Лишь в четырех районах Нижегородской области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса
Свыше 5,4 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Нижегородской области
Главный редактор «КП - Нижний Новгород» в прямом эфире с Евгением Люлиным обсудит вопросы экономики и поддержки бизнеса
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года составило 350 человек
Нижегородцев приглашают стать участниками проекта «Ожившие картины на карантине»
Сергей Дмитриев: «Обновленная Конституция закрепляет стремление России к научному и технологическому прогрессу»
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
Карантин введен из-за коронавируса в Выксе Нижегородской области
Порядка 70 нижегородцев скоро вернутся из зарубежных поездок в Нижегородскую область
Госавтоинспекция и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород
К песенному марафону «Наш День Победы» присоединились музыканты и вокалисты Пермского края
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: больше всего зараженных выявлено в Ленинском районе
Почти 6 миллионов нижегородцев оформили заявки на выход из дома через сервис «Карта жителя Нижегородской области» в апреле
Свыше 5,2 тысячи протоколов составили на нарушителей режима самоизоляции в Нижнем Новгороде
Контроль водителей усилен на автодорогах Нижегородской области с 1 мая
Советы нижегородцам: Как выбирать антисептические средства?
Служебную проверку проведут в нижегородском управлении Следственного комитета
Маршрутка Т-24 вернется на улицы Нижнего Новгорода 2 мая
Началось устройство фундамента для новой школы в Дзержинске
Мост и автодорога затоплены в Нижегородской области из-за паводка
Свыше 5000 протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года: названы районы с максимальным числом заболевших
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Первомаем
Хронические заболевания и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких