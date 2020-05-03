2020-05-03T16:22:09+03:00
Общество

Лишь в четырех районах Нижегородской области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса

Наибольшее количество заболевших – в Нижнем Новгороде, Дивеевском и Павловском районах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Лишь четыре района Нижегородской области остаются «чистыми зонами» от коронавирусной инфекции – там до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, ни одного пациента с коронавирусом нет в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах. При этом наибольшее количество заболевших – 1336 человек – ожидаемо зафиксированы в областном центре. Кроме того, в число лидеров печального антирейтинга входят Дивеевский район с 236 заболевшими, Павловский район с 221 заболевшим, а также Дзержинск (89 заболевших), Кулебакский район (85 заболевших), Починковский район (79 заболевших) и Кстовский район (69 заболевших).

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 252 жителей Нижегородской области. Общее количество заболевших в регионе увеличилось до 2695 человек. Кроме того, умерли еще два пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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