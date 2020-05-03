2020-05-03T16:23:58+03:00
Общество

Свыше 5,4 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Нижегородской области

Кроме того, проведено 53 тысячи профилактических бесед
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области составлено уже более 5440 протоколов о нарушении режима самоизоляции за период с 10 апреля по 2 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

695 протоколов составлены представителями органов исполнительной власти. Большая часть протоколов – 4934 – оформлено в отношении граждан. Кроме того, проведено более 53 профилактических бесед о том, как опасно нарушать режим самоизоляции.

Также сообщается, что за 2 мая представители органов исполнительной власти провели 739 проверок и 712 профилактических бесед. По их итогам было составлено девять протоколов.

Напомним, по данным на 3 мая 2020 года в Нижегородской области заражены коронавирусом 2695 человек. 350 из них вылечились, 16 человек умерли. Под наблюдением врачей остаются 3590 человек. Тесты на коронавирус сделаны 86895 жителям региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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