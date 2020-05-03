Главный редактор «КП - Нижний Новгород» в прямом эфире с Евгением Люлиным обсудит вопросы экономики и поддержки бизнеса

3 Май 2020 2020-05-03T12:54:07+03:00

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Главный редактор «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» Андрей Вовк проведет прямой эфир с первым заместителем губернатора Нижегородской области Евгением Люлиным. Эфир состоится в понедельник, 4 мая 2020 года, в 14:00 и будет проходить на площадке социальной сети Instagram.

- Побеседую с журналистом Андреем Вовком об экономике, поддержке бизнеса и отвечу на вопросы нижегородских предпринимателей. Присылайте вопросы в личку! Можно и даже нужно не только о конкретных предприятиях, но и общие – об отраслях, - обратился к подписчикам Евгений Люлин. – В последнее время получаю огромное количество обращений. К сожалению, не на все успеваю ответить подробно. В понедельник это исправлю и прокомментирую несколько тем, о которых уже давно хотел детально рассказать.

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ИСТОЧНИК KP.RU