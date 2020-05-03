2020-05-03T11:30:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года составило 350 человек

Коронавирусную инфекцию побороли еще 24 нижегородца
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Еще 24 нижегородца вылечились от коронавируса. По данным на воскресенье, 3 мая 2020 года, количество выздоровевших в Нижегородской области составляет 350 человек.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 252 жителей Нижегородской области. Таким образом, общее количество заболевших в регионе увеличилось до 2695 человек. Кроме того, зарегистрировано еще два летальных случая – теперь общее количество нижегородцев, умерших от коронавируса, составляет 16 человек. Под наблюдением врачей находятся 3590 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает жителей региона тщательно соблюдать самоизоляцию, поскольку от ее уровня в первую очередь зависит дальнейший прирост заболеваемости.

Напомним также, семь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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