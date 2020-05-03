Нижегородцев приглашают стать участниками проекта «Ожившие картины на карантине»

3 Май 2020 2020-05-03T10:38:09+03:00

В рамках акции любой желающий сможет подарить картину врачам, которые борются с коронавирусом

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Художники-профессионалы и любители живописи могут принять участие в проекте «Ожившие картины на карантине» - международной концепции идеологической помощи врачам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Более того, всем участникам акции будут предоставлены анимационные варианты их работ в технике stop-motion. «Оживлять» картины будет куратор проекта – Екатерина Крутикова.

- Цель нашего проекта – с помощью искусства выразить врачам свое глубокое уважение и благодарность за их каждодневный труд, – объяснила художественный руководитель и исполняющий директор проекта, член Профессионального союза художников России Кристина Трубицына.

Сейчас такие картины уже подарены врачам больниц Москвы и Московской области, но теперь проект планируют масштабировать и на другие регионы – в том числе Нижегородскую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU