2020-05-03T09:38:25+03:00
Общество

Сергей Дмитриев: «Обновленная Конституция закрепляет стремление России к научному и технологическому прогрессу»

По мнению ректора НГТУ, закрепление обязательства в части поддержки науки в Конституции России является залогом развития практически всех инноваций
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обновленная Конституция будет соответствовать современным реалиям: среди новых положений Основного закона – статьи, которые закрепляют стремление России к научному и технологическому прогрессу.

По мнению ректора Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергея Дмитриева, закрепление обязательства в части поддержки науки в Конституции России сегодня является залогом развития практически всех инноваций.

- Поддержка науки необходима всегда: от этого зависит уровень развития государства, - подчеркнул Сергей Дмитриев. - И поправки в Конституцию, касающиеся предложений о научно-техническом развитии, гарантируют технологический прогресс, стремление нашей страны к обновлениям.

Кроме того, впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии и безопасность персональных цифровых данных.

- Что касается безопасности государства, защиты персональных данных, - все это уже сегодня определяется цифровыми технологиями, о которых у нас говорят. Это и глобальная, и экономическая защищенность государства. И мы, представители научной среды, поддерживаем такие перемены, - сказал Сергей Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный редактор «КП - Нижний Новгород» в прямом эфире с Евгением Люлиным обсудит вопросы экономики и поддержки бизнеса
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года составило 350 человек
Нижегородцев приглашают стать участниками проекта «Ожившие картины на карантине»
Сергей Дмитриев: «Обновленная Конституция закрепляет стремление России к научному и технологическому прогрессу»
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
Карантин введен из-за коронавируса в Выксе Нижегородской области
Порядка 70 нижегородцев скоро вернутся из зарубежных поездок в Нижегородскую область
Госавтоинспекция и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород
К песенному марафону «Наш День Победы» присоединились музыканты и вокалисты Пермского края
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: больше всего зараженных выявлено в Ленинском районе
Почти 6 миллионов нижегородцев оформили заявки на выход из дома через сервис «Карта жителя Нижегородской области» в апреле
Свыше 5,2 тысячи протоколов составили на нарушителей режима самоизоляции в Нижнем Новгороде
Контроль водителей усилен на автодорогах Нижегородской области с 1 мая
Советы нижегородцам: Как выбирать антисептические средства?
Служебную проверку проведут в нижегородском управлении Следственного комитета
Маршрутка Т-24 вернется на улицы Нижнего Новгорода 2 мая
Началось устройство фундамента для новой школы в Дзержинске
Мост и автодорога затоплены в Нижегородской области из-за паводка
Свыше 5000 протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года: названы районы с максимальным числом заболевших
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Первомаем
Хронические заболевания и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких