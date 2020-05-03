Сергей Дмитриев: «Обновленная Конституция закрепляет стремление России к научному и технологическому прогрессу»

3 Май 2020 2020-05-03T09:38:25+03:00

По мнению ректора НГТУ, закрепление обязательства в части поддержки науки в Конституции России является залогом развития практически всех инноваций

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Обновленная Конституция будет соответствовать современным реалиям: среди новых положений Основного закона – статьи, которые закрепляют стремление России к научному и технологическому прогрессу.

По мнению ректора Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергея Дмитриева, закрепление обязательства в части поддержки науки в Конституции России сегодня является залогом развития практически всех инноваций.

- Поддержка науки необходима всегда: от этого зависит уровень развития государства, - подчеркнул Сергей Дмитриев. - И поправки в Конституцию, касающиеся предложений о научно-техническом развитии, гарантируют технологический прогресс, стремление нашей страны к обновлениям.

Кроме того, впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии и безопасность персональных цифровых данных.

- Что касается безопасности государства, защиты персональных данных, - все это уже сегодня определяется цифровыми технологиями, о которых у нас говорят. Это и глобальная, и экономическая защищенность государства. И мы, представители научной среды, поддерживаем такие перемены, - сказал Сергей Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU