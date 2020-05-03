Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области со 2 мая ввели карантин из-за распространения коронавируса среди населения. Соответствующее постановление об ограничительных мерах подписал глава региона Глеб Никитин.
Закрыты для въезда и выезда оказались города Кулебаки, Павлово и Выкса, рабочие поселки Гремячево, Мухталово и Тумботино, а также село Починки. Уточняется, что в этих населенных пунктах действуют важные для области организации и предприятия.
На введение таких строгих мер губернатор пошел в связи с ростом числа заболевших covid-19. Согласно последним данным портала стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области количество инфицированных достигает 2 443 человек. Всего за сутки в регионе врачи подтвердили диагноз коронавирусная инфекция у 320 человек.
По мнению Никитина, всплеску количества новых случаев заражений мог способствовать высокий уровень миграции. Ограничения не остановили поток людей из Нижнего Новгорода и других регионов, пребывающих именно в деревня и села области.
Карантин будет действовать на территории семи населенных пунктов до уменьшения угрозы распространения болезни.
Губернатор отметил также, что многое в этой ситуации зависит от жителей региона. Чем лучше они будут соблюдать режим самоизоляции, тем скорее все закончится.
- Это коварная, смертельно опасная болезнь, которая может наносить удар исподтишка. В наших силах защитить наших близких. К тому же, чем дольше будет продолжаться карантин, то тем больший урон может оказаться урон для экономики нашей области. На данный момент общая задача граждан и властей – максимально сохранить работоспособность предприятий, - заявил "Комсомольской правде - Нижний Новгород" Глеб Никитин.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом врачи зафиксировали в Гагинском и Ветлужском районах. Инфекция есть в 45 районах и городских округах региона. Пока пациентов с положительным тестом на covid-19 нет в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском, Тонкинском, Ковернинском и Сокольском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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