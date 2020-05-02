Госавтоинспекция и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород

2 Май 2020 2020-05-02T15:54:22+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, проверяется легковой и грузовой транспорт, который направляется в областной центр. Такие меры принимаются в связи с Указом губернатора с 1 мая, временно ограничивающим въезд в регион.

Кроме того, увеличено количество нарядов полиции, которые должны пресекать нарушения установленных ограничительных мер. Полиция патрулирует городские улицы и проверяет у нижегородцев QR-коды, позволяющие покидать дом в условиях самоизоляции.

Большое внимание уделяется зонам отдыха и паркам, закрытым сейчас для посещения. Нарушителей обещают привлекать к ответственности в соответствии с законом.

В полиции призвали граждан с пониманием отнестись к этим мерам и соблюдать ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU