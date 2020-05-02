Госавтоинспекция и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород
Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, проверяется легковой и грузовой транспорт, который направляется в областной центр. Такие меры принимаются в связи с Указом губернатора с 1 мая, временно ограничивающим въезд в регион.
Кроме того, увеличено количество нарядов полиции, которые должны пресекать нарушения установленных ограничительных мер. Полиция патрулирует городские улицы и проверяет у нижегородцев QR-коды, позволяющие покидать дом в условиях самоизоляции.
Большое внимание уделяется зонам отдыха и паркам, закрытым сейчас для посещения. Нарушителей обещают привлекать к ответственности в соответствии с законом.
В полиции призвали граждан с пониманием отнестись к этим мерам и соблюдать ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»