2 Май 2020 2020-05-02T15:15:35+03:00

К песенному марафону «Наш День Победы» присоединились музыканты и вокалисты Пермского края. ФОТО: аппарат полномочного представительства Президента РФ в ПФО

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Музыканты и артисты из Прикамья приняли эстафету у нижегородских вокалистов в рамках акции «Наш День Победы». Песенный марафон инициировал аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Акция призвана объединить исполнителей всех регионов Поволжья в один большой народный коллектив, сообщили в аппарате полпредства.

Песня «День Победы» прозвучала в исполнении 20 артистов Пермской хоровой капеллы мальчиков и солистов Пермского театра оперы и балета Владимира Тайсаева, Натальи Кирилловой и Эдуарда Морозова. Им аккомпанировали 48 музыкантов Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.

Видеоролик с исполнением песни – символа Победы был снят до введения режима самоизоляции в регионе. Съемки проходили в памятных местах города и в Большом концертном зале филармонии.

Города Пермского края внесли существенный вклад в победу в Великой Отечественной Войне. Пермь снабжала фронт порохом, авиадвигателями и пушками. Каждый третий советский солдат был обут в сапоги, произведенные в Кунгуре, а каски выпускал завод в Лысьве.

Помогали фронту шахтеры, металлурги, нефтяники и химики региона. Крупная госпитальная база и небольшие населенные пункты Молотовской области принимали эвакуированных из Ленинграда блокадников.

Напомним, старт акции был дан 25 апреля в Республике Мордовия. Песня «День Победы» уже прозвучала в исполнении вокалистов и музыкантов Марий Эл и Мордовии, Башкортостана и Удмуртии, Татанстана, а также Самарской и Нижегородской областей. Теперь эстафета переходит от Перми к Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU