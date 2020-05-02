2020-05-02T14:00:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: больше всего зараженных выявлено в Ленинском районе

Количество районов Нижегородской области с подтвержденными случаями коронавируса увеличилось до 45
Елена КАРАЛ
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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: больше всего зараженных выявлено в Ленинском районеКарта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: больше всего зараженных выявлено в Ленинском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Ветлужском и Гагинском районах Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, COVID-19 теперь зарегистрирован в 45 районах и городских округах Нижегородской области.

При этом максимальное количество больных проживает в Нижнем Новгороде – 1228 человек. По числу зараженных продолжает лидировать Ленинский район, где зафиксировано уже 219 случаев. Меньше всего больных коронавирусом в Московском районе – 78 подтвержденных случаев.

Инфекция также верифицирована референц-центрами в Дивеевском районе Нижегородской области (226 жителей). Много больных также в Павловском (190 жителей), Починковском (74 жителя), Кулебакском (67 жителей) и Кстовском (61 житель) районах. В Дзержинске диагноз подтвердился у 68 человек.

Свободными от коронавируса остаются Воскресенский, Варнавинский, Ковернинский, Княгининский, Тонкинский и Сокольский районы.

Напомним, количество зараженных жителей в Нижегородской области достигло 2 443 человек. Из них 326 уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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