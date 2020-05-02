2020-05-02T11:31:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 6 миллионов нижегородцев оформили заявки на выход из дома через сервис «Карта жителя Нижегородской области» в апреле

Мобильное приложение скачали свыше 560 человек
Елена КАРАЛ
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5,9 миллиона заявок на выход из дома оформили нижегородцы в апреле с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пользуется спросом и одноименное приложение, которое было скачано более 560 тысяч раз.

- Как любой новый проект, который, так или иначе, затрагивает многих людей, «Карта жителя» получает различные отзывы. Мы прислушиваемся, конструктивные – берем в работу. Проект продиктован временем и необходимостью сделать максимум, чтобы заражений было как можно меньше. Здоровье людей – в основе всех действий сейчас, - подчеркнул губернатор.

Напомним, новый сервис «Карта жителя» заработал в апреле и позволяет оформить заявку на выход из дома. Тем, у кого отсутствует интернет, оказывалась помощь по телефону бесплатной линии: 8-800-4444-112. Предприниматели, которые работают в период режима самоизоляции, могут обращаться за консультацией на линию «Мой бизнес»: 8-800-3012-994.

Как отметил Глеб Никитин, сейчас на операторов ложится большая нагрузка. В течение месяца они приняли 470 тысяч звонков. Всего оказанием помощи занимается свыше 2 000 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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