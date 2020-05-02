2020-05-02T11:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Свыше 5,2 тысячи протоколов составили на нарушителей режима самоизоляции в Нижнем Новгороде

С нижегородцами провели уже 53 138 профилактических бесед
Елена КАРАЛ
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С 10 по 1 мая оформлено 5 216 протоколов за нарушение режима самоизоляции в Нижегородской области. Из них 4716 составлены в отношении граждан. В суд направлены 3 799 документов, из которых 551 уже рассмотрен.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с нижегородцами провели 53 138 профилактических бесед. Нарушителям рассказали об опасности нового коронавируса как для них самих, так и для их близких.

Только 1 мая представителями органов исполнительной власти были проведены 510 проверок и 520 бесед. В результате составлены восемь протоколов.

Проверки проводятся сотрудниками полиции, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, в Нижегородской области усилен контроль на автодорогах. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, которые передвигаются без соответствующего разрешения и составляют в их отношении административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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