Свыше 5,2 тысячи протоколов составили на нарушителей режима самоизоляции в Нижнем Новгороде
С 10 по 1 мая оформлено 5 216 протоколов за нарушение режима самоизоляции в Нижегородской области. Из них 4716 составлены в отношении граждан. В суд направлены 3 799 документов, из которых 551 уже рассмотрен.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, с нижегородцами провели 53 138 профилактических бесед. Нарушителям рассказали об опасности нового коронавируса как для них самих, так и для их близких.
Только 1 мая представителями органов исполнительной власти были проведены 510 проверок и 520 бесед. В результате составлены восемь протоколов.
Проверки проводятся сотрудниками полиции, органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Напомним, в Нижегородской области усилен контроль на автодорогах. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, которые передвигаются без соответствующего разрешения и составляют в их отношении административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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