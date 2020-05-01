Контроль водителей усилен на автодорогах Нижегородской области с 1 мая

1 Май 2020 2020-05-01T21:17:05+03:00

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Контроль за нарушением режима повышенной готовности усилен в Нижегородской области с 1 мая. ГИБДД привлекает к административной ответственности водителей, которые передвигаются на личных автомобилях, не получив разрешения на это.

Ужесточить контроль режима самоизоляции на майские праздники поручил уполномоченным органам глава региона Глеб Никитин.

-Я прошу всех соблюдать необходимые меры безопасности и помнить об ответственности и за себя, и за близких, - сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, сотрудники ДПС проверяют автомобили на дорогах в областном центре. В первый день мая они дежурили на проспектах Гагарина и Ленина. Проверки показали, что не у всех водителей есть QR-коды и заявки, которыми они готовы подтвердить право передвигаться по городским улицам во время режима повышенной готовности. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Размер штрафа определит суд, но необходимо понимать, что он может варьироваться в пределах от 1000 до 30000 рублей.

Напомним, оформить QR-код и получить право покинуть свой дом можно на портале nn-card.ru, в приложении «Карта жителя Нижегородской области», а также по телефону: 8 800 444 41 12. Он необходим, если вы решили передвигаться на личном, общественном транспорте или на такси в период режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU