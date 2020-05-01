Служебную проверку проведут в нижегородском управлении Следственного комитета

1 Май 2020 2020-05-01T18:30:03+03:00

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Служебная проверка назначена в СУ СК РФ по Нижегородской области. Пока она проводится, руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел отстранили от исполнения служебных обязанностей. Такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает СК РФ.

В ходе личного онлайн-приема к председателю обратилась жительница города Химки Московской области. По словам женщины, в марте 2018 года ее супруг отправился в Нижегородскую область на деловую встречу. Позднее его автомобиль и останки были найдены сожженными в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Женщина считает, что следствие по уголовному делу затягивается, а преступники до сих пор не найдены. При этом она уверена, что муж был убит клиентами по работе.

По решению Александра Бастрыкина дело направлено в центральный аппарат, группа криминалистов которого изучит место преступления. При этом глава Следственного комитета потребовал, чтобы руководитель нижегородского СУ СК Айрат Ахметшин активизировал работу по расследованию убийств, которые долгое время не были раскрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU