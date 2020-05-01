Маршрутка Т-24 вернется на улицы Нижнего Новгорода 2 мая
Возобновлено подтверждение на работу перевозчика, который лишился его из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Представители министерства транспорта и автодорог Нижегородской области убедились в том, что недочеты были исправлены и разрешили ему работать в условиях повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, в салонах проводится дезинфекция пола, поручней и кресел после каждого рейса. У водителей также есть маски в нужном количестве, в автобусах появилась ограничительная разметка с информационными материалами о необходимости соблюдения санитарных требований.
По словам и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артема Бафанова, перевозчик исправился и теперь может работать в условиях повышенной готовности.
- Сегодня мы убедились, что выявленные ранее нарушения устранены. Автобусы чистые, дезинфицирующие средства и медицинские маски в наличии. Принято решение о восстановлении перевозчику электронного подтверждения на право осуществления деятельности в условиях повышенной готовности, - прокомментировал Артем Бафанов.
Напомним, 30 апреля комиссия обнаружила, что на маршруте Т-24 отсутствует возможность соблюдения пассажирами дистанции не менее 1 метра. Кроме того, у водителей не было нужного количества масок на рабочую смену.
Перевозчика временно лишили подтверждения на работу, возобновить которую он смог только после устранения выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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