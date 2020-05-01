Началось устройство фундамента для новой школы в Дзержинске

1 Май 2020 2020-05-01T16:38:04+03:00

Ожидается, что это будет одно из самых современных учебных заведений региона

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Строители приступили к устройству фундамента для нового здания школы №2 на улице Буденого в Дзержинске. Учебное заведение рассчитано на 792 школьника. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, при строительстве используются наиболее высококачественные материалы, представленные на российском рынке.

Сейчас на стройке трудятся 26 человек. Завершить работы полностью они должны до 31 июля 2022 года.

Как сообщил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев, график подрядчик соблюдает.

- Школа №2 – одно из самых старых и авторитетных учебных заведений Дзержинска. Здание, где оно располагается сейчас, не удовлетворяет запросам современного образовательного учреждения. Сегодня совместно с администрацией Дзержинска мы контролируем не только график строительства нового здания школы, но и соблюдение застройщиком эпидемиологических требований, - рассказал Анатолий Молев.

Помимо учебных классов, в новом здании появятся помещения для издательства, школьного телецентра, лабораторий физики и химии, слесарная и кулинарная мастерские, кабинеты для обработки металла и тканей.

Классы информатики, русского языка, математики и литературы оборудуют Wi-Fi точками. Появятся в учебном комплексе даже лифты для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидается, что школа станет одним из самых современных учебных заведений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU