Мост и автодорога затоплены в Нижегородской области из-за паводка
Повышение уровня воды привело к затоплению низководного моста в Гагинском районе Нижегородской области. По информации ЦУКС ГУ МЧС региона, переправа ежегодно затапливается водами реки Пьяна.
Нарушено автомобильное сообщение с селами Сурочки и Соболево. При этом эвакуация не требуется, так как население обеспечено продуктами питания. Решены вопросы пожарной безопасности и медицинского обслуживания. Движение транспорта организовано по объездной грунтовой дороге. Связь с населенными пунктами также обеспечивает пешеходный мост, который не был затоплен.
Подъем воды в реке Сетчуг и обильные осадки привели также к подтоплению дорожного участка на въезде в село Ивановское Богородского района.
Как уточнили в МЧС, этот участок ежегодно попадает в зону вероятного подтопления. Жизнедеятельность в населенном пункте не нарушена, жилые дома находятся вне зоны возможного подтопления. Население села обеспечено продуктами питания, эвакуация не требуется. Решены также вопросы обеспечения пожарной безопасности и медицинской помощи.
Поскольку объездные пути отсутствуют, сообщение с населенным пунктом возможно благодаря пешеходному мосту, который не был затоплен.
ИСТОЧНИК KP.RU