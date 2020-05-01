Мост и автодорога затоплены в Нижегородской области из-за паводка

1 Май 2020 2020-05-01T15:59:49+03:00

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Повышение уровня воды привело к затоплению низководного моста в Гагинском районе Нижегородской области. По информации ЦУКС ГУ МЧС региона, переправа ежегодно затапливается водами реки Пьяна.

Нарушено автомобильное сообщение с селами Сурочки и Соболево. При этом эвакуация не требуется, так как население обеспечено продуктами питания. Решены вопросы пожарной безопасности и медицинского обслуживания. Движение транспорта организовано по объездной грунтовой дороге. Связь с населенными пунктами также обеспечивает пешеходный мост, который не был затоплен.

Подъем воды в реке Сетчуг и обильные осадки привели также к подтоплению дорожного участка на въезде в село Ивановское Богородского района.

Как уточнили в МЧС, этот участок ежегодно попадает в зону вероятного подтопления. Жизнедеятельность в населенном пункте не нарушена, жилые дома находятся вне зоны возможного подтопления. Население села обеспечено продуктами питания, эвакуация не требуется. Решены также вопросы обеспечения пожарной безопасности и медицинской помощи.

Поскольку объездные пути отсутствуют, сообщение с населенным пунктом возможно благодаря пешеходному мосту, который не был затоплен.

ИСТОЧНИК KP.RU