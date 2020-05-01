Свыше 5000 протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области

1 Май 2020 2020-05-01T15:26:35+03:00

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5015 протоколов составили сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления за нарушение режима повышенной готовности в Нижегородской области с 10 по 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом 678 протоколов составлены представителями органов исполнительной власти.

Большая часть протоколов (4527) оформлена в отношении граждан. В суд направлено свыше 3637 из них и 507 уже рассмотрены.

Профилактические беседы провели с 50 866 нижегородцами. Нарушителям рассказали об опасности пренебрежения режимом повышенной готовности как для них самих, так и для их близких.

30 апреля представители органов исполнительной власти провели 529 профилактических бесед и 425 проверок. В результате были составлены 15 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU