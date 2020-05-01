Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года: названы районы с максимальным числом заболевших

1 Май 2020 2020-05-01T15:09:23+03:00

Количество районов с подтвержденными случаями коронавируса в Нижегородской области осталось прежним

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Количество районов с подтвержденными случаями коронавируса в Нижегородской области осталось прежним. При этом выздоровел уже 291 житель региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Максимальное количество заболевших проживает в Нижнем Новгороде и составляет 1106 человек. В большинстве районов города число зараженных превышает сотню.

При этом в тройку лидеров входят Ленинский район, где подтверждено 179 случаев. На втором и третьем местах находятся Нижегородский (181) и Канавинский (178) районы. За ними следуют Автозаводский (138), Советский (133), Сормовский (106), Приокский (103) и Московский (70) районы.

Определен коронавирус референс-центрами также в Дивеевском (196 жителей) Павловском (179 жителя), Починковском (64 жителя) и Кстовском (59 жителей) районах Нижегородской области. У 59 человек вирус верифицирован в Дзержинске.

Не обнаружено новых случаев на 1 мая в Ветлужском, Сокольском, Воскресенском, Варнавинском, Княгининском, Гагинском, Ковернинском и Тонкинском районах.

Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов прогнозирует скорое наступление паритета в структуре заболеваемости между Нижним Новгородом и другими территориями региона.

Пока на областной центр приходится 52% от общего количества всех случаев. Остальные 48% зарегистрированы в других муниципалитетах региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил нижегородцам, что сейчас необходимо сделать все, чтобы сберечь здоровье и обеспечить безопасность своих близких.

- Я еще раз обращаюсь к нижегородцам: майские праздники – не время для веселья. Необходимо строго соблюдать все требования указа губернатора «О введении режима повышенной готовности, исключить общение с посторонними людьми, по максимуму сохранять самоизоляцию, пусть даже и на дачном или садовом участке, - призвал Глеб Никитин.

Напомним, по состоянию на 1 мая, в Нижегородской области насчитывается 2123 заболевших коронавирусом. Из них 291 человек выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU