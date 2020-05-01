Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Первомаем

1 Май 2020 2020-05-01T11:49:45+03:00

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С праздником труда и весны поздравил жителей региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что этот день с радостью встречают люди разных поколений, благодаря чему праздник отличает особая атмосфера. Первомай – праздник, олицетворяющий уважительное отношение к созидательному труду, обеспечивающий всеобщее благополучие и процветание государства, подчеркнул глава региона.

- История Нижегородской области знает немало свершений и трудовых подвигов. Сегодня наш регион, как и вся страна в целом, столкнулся с новым вызовом. Распространение коронавируса требует от нас особо ответственного отношения к труду, соблюдения всех правил безопасности. Уверен, что вместе мы сможем справиться с любой задачей, - сказал в своем поздравлении Глеб Никитин.

В праздничный день глава региона выразил особую благодарность ветеранам труда. Он отметил, что именно их усилия позволили заложить мощную материальную базу, дающую региону потенциал для дальнейшего развития. Губернатор пожелал также нижегородцам бодрости, успехов в делах, мира и благополучия в семьях, а также крепкого здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU