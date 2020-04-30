Нижегородцам разрешили самоизолироваться в отелях и загородных базах отдыха
Нижегородские отели и базы отдыха получили право принимать нижегородцев на самоизоляцию. Соответствующие изменения внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в указ «О введении режима повышенной готовности».
- Нижегородцы должны понимать, что эпидемиологическая обстановка в нашем регионе зависит от уровня ответственности нижегородцев и их серьезного отношения к сложившейся ситуации, - отметил губернатор Нижегородской области. – На сегодняшний день самый действенный способ борьбы с коронавирусом – это самоизоляция. Поэтому мы даем нижегородцам возможность переехать в гостиницы, чтобы уберечь от опасности своих пожилых родственников.
По мнению главы региона, эти изменения позволят уменьшить распространение коронавируса. Однако при этом все объекты размещения обязаны соблюдать установленные эпидемиологические требования. В случае, если будут выявлены нарушения этих правил, подтверждение на работу у отеля может быть аннулировано.
Напомним, все нижегородцы, вернувшиеся из других областей, должны пройти карантин у себя дома. Все остальные должны пройти двухнедельный карантин в обсерваторе.
ИСТОЧНИК KP.RU