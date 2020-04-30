Блондинка в законе: Стало известно, почему уволили начальницу новосибирских участковых

30 Апр 2020 2020-04-30T20:51:44+03:00

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Начальница участковых Новосибирской области Елена Устинова прославилась на всю страну своей эффектной внешностью и сообщениями в мессенджере WhatsApp. Ее голосовое сообщение с требованием «оформлять всех поголовно» за последние дни стало известным на всю Россию.

- Площадь Ленина, парки, скверы, - цитирует «КП-Новосибирск» Елену Устинову. – Кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов.

В данном случае речь шла о нарушителях режима самоизоляции в Новосибирской области. Надо признать, что Новосибирск в этом смысле действительно один из самых недисциплинированных городов России, где люди дорожат свободой больше, чем здоровьем и деньгами. Поэтому там приказ начальницы участковых вызвал нешуточный общественный резонанс. В конечном итоге скандал дошел и до управления собственной безопасности полиции.

- Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

Впрочем, многие полагают, что эффектной блондинкой попросту пожертвовали, когда поднялась шумиха. Однако данный приказ придумала явно не она.

ИСТОЧНИК KP.RU