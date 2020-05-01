Хронические заболевания и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких

1 Май 2020 2020-05-01T09:19:39+03:00

Режим самоизоляции распространяется и на пожилых. Для них это спасательный круг, который поможет сохранить здоровье

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Случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией возникают и распространяются с каждым днём. Количество случаев уже преодолело отметку в сто тысяч. Но, несмотря на это, люди продолжают гулять по улицам своих городов. Их не останавливают ни сотрудники правопорядка, патрулирующие округу, ни штрафы, выписываемые ими.

Сейчас важно подумать не только о себе, но и о других. Беззаботно гуляя по паркам и скверам, вы рискуете пройти мимо волонтера, который спешит с покупками к очередной бабушке. А до этого вы зашли в аптеку, потому что с утра у вас поднялась температура, но в аптечке предательски закончился парацетамол. Вот и получается, что пострадают все – аптекарь, волонтёр и бабушка, для которой вирус смертельно опасен.

Пожилые люди являются наиболее уязвимой категорией граждан, потому что имеют различные хронические заболевания. Они осложняют течение любой инфекции, в том числе и новой коронавирусной. Ослабленный этими заболеваниями организм не способен в полную силу бороться с вирусом, с каждой атакой шансы на выздоровление уменьшаются.

Режим самоизоляции распространяется не только на здоровых взрослых людей, но и на пожилых. Для них это спасательный круг, который поможет сохранить здоровье. Но, к сожалению, на улицах всё ещё можно встретить бабушек, гуляющих на лавочках, и дедушек, посещающих магазины.

Если у вас есть пожилые родственники, крайне важно, чтобы они оставались дома в этой непростой ситуации. Поговорите с ними, объясните, что дома они будут в безопасности. Им нужна ваша поддержка, они хотят знать, что не одиноки и все также дороги вам.

В сложный период времени бывает трудно сохранять спокойствие. И наши близкие это чувствуют. Помощь и поддержка сейчас важны как никогда. Если вы беспокоитесь за ваших бабушек и дедушек, просто позвоните им, дайте понять, что вы рядом. Что мы всё преодолеем, если будем оставаться дома.

Берегите себя и своих близких!

cmp.zdrav-nnov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU