Удаленная работа: как не «перегореть»?

30 Апр 2020 2020-04-30T18:28:06+03:00

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Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране был введен режим самоизоляции. Теперь все люди должны оставаться дома, кроме тех, чей труд является жизнеобеспечивающим для всей страны.

Президент ввёл так называемые «каникулы» для тех граждан, чья работа не является крайне важной, и отправил их на самоизоляцию. В. Путин также распорядился о сохранении заработной платы людям, трудящимся в государственных учреждениях, а малому и среднему бизнесу – выдачи компенсационных выплат.

Однако, не все работники сидят дома просто так. Многим из них было поручено перейти на дистанционную работу – форму труда, при которой вся деятельность выполняется удалённо, посредством различных коммуникаций.

Чтобы удалённая работа не превратилась в административное правонарушение, необходима её правильная организация. И первым делом, нужно чётко понять – работа дома тоже работа. Не стоит заблуждаться в том, что, если вы теперь трудитесь удалённо, поручений станет меньше. Это не так. На самом деле, их может быть и больше, вы же теперь «работаете дома».

Второй момент – знать, что от вас будут требовать. Попросите начальника составить для вас план на неделю, чтобы вы могли правильно спланировать своё время.

И третье – не забывайте следить за своим здоровьем. Постоянные перекусы во время работы, потому что холодильник теперь «под рукой», и без того сниженная физическая активность не приведут к хорошим результатам. Не засиживайтесь допоздна перед телевизором только потому, что «вы теперь дома», полноценный сон никто не отменял. Будет лучше, если в качестве отдыха вы предпочтёте деятельность, связанную с физической активностью.

Правильная организация рабочего времени поможет вам минимизировать стресс и повысить таким образом продуктивность. Ведь хорошо и срок выполненная работа приносит большое удовлетворение и ощущение того, что ваш труд тоже значим.

Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!

cmp.zdrav-nnov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU