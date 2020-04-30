В Нижегородской области начали собирать героические истории о военных медиках

30 Апр 2020 2020-04-30T17:59:38+03:00

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К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области готовится фотовыставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная подвигам медицинских работников. Она организована социальным проектом «Первая народная медицинская премия» совместно с региональным министерством здравоохранения.

- В связи с продолжающейся пандемией коронавируса эта ежегодная выставка в этом году пройдет в онлайн формате, - пояснили организаторы проекта. – Для этого планируется создать специальный сайт, где будут представлены все фотографии и истории героев. Кроме того, все желающие смогут посетить видеоэкскурсию на этом сайте.

По словам организаторов, чтобы стать участником проекта, достаточно прислать фотографии и истории своих героических родственников на электронную почту onnmp@mail.ru (с пометкой «9 мая»).

- Также в рамках проекта все желающие смогут посетить 3D-тур по инсталляции военного госпиталя. Здесь нижегородцев ждут образцы санитарно- медицинского оборудования и примеры советской фармацевтической продукции, - обещают организаторы. – А военный врач подробно расскажет посетителям о проведении операций в полевых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU