Советы врачей: пять полезных и вкусных завтраков во время самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T17:54:02+03:00

Возможно, после окончания эпидемии вы будете готовить их завтраки чаще

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Если в повседневные дни большинству Россиян не удается полноценно позавтракать, приготовить что-то вкусное и полезное, то во время вынужденной самоизоляции из-за коронавирусной инфекции вы можете приготовить себе и своим родным что-то особенное на завтрак.

Предлагаем вашему внимаю 5 вкусных и полезных завтраков, не требующих больших усилий. Возможно, после окончания эпидемии вы будете готовить такие завтраки чаще.

Банановые оладьи. Нужно взять спелый банан, размять его вилкой в кашицу добавить яйцо и ложку овсяной муки. По желанию – корица, ваниль, кокосовая стружка, сахар. В тесто обязательно нужно добавить ложку растительного масла, жарить на сухой сковороде.

Тортилья с яйцом и сыром. Готовим 2 яйца вкрутую, перчим, добавляем 2 столовые ложки мелко нарезанного красного лука. Лепешки для тортильи смазываем пикантным соусом сальса и добавляем расплавленный сыр по вкусу. Заправляем начинкой.

Омлет с овощами. Берем 4 куриных яйца, 2 болгарских перцев, 2 помидора, 300 граммов шампиньонов. Мелко нарезаем овощи. Лук и шампиньоны потушить на небольшом огне. За 3 минуты до готовности грибов добавляем помидоры и перец. Тушим около 5 минут. Разбиваем яйца, перчим и добавляем мелко нарезанную зелень по вкусу. Смешиваем с овощами и помещаем на сковороду. Ставим на максимальный огонь на 1-2 минуты и снимаем омлет. Сытно и полезно.

Ячменевая каша с орехами. Ячмень приготовить на воде так, чтобы каша получилось очень густой. Затем добавить половину стакана молока в уже готовую кашу и перемешать. Добавить мёд по вкусу и грецкие орехи, которые активизируют работу мозга и укрепляют иммунитет.

Сырники в духовке с ягодным соусом. Выручат силиконовые формочки для маффинов и привычный рецепт любимых сырников с заменой муки на манку. Пока сырники пекутся в духовке без капли масла, за 30 секунд блендером можно взбить ягоды в соус.

Полезные завтраки – это вкусно, приятного аппетита!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU