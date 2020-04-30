2020-04-30T17:26:11+03:00
Общество

«Центр СБК-Дзержинск» вводит цифровые сервисы для населения

Уже в ближайшие дни потребители смогут получить доступ к новому личному кабинету
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ООО «Центр СБК-Дзержинск» ускоряет внедрение цифровых сервисов в условиях развития коронавирусной инфекции, чтобы жители смогли дистанционно оплачивать услуги ЖКХ. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе компании.

Так, уже в ближайшие дни потребители смогут получить доступ к новому личному кабинету, где в удаленном режиме будет предоставляться вся информация о начисленных и оплаченных платежах, а также передавать показания приборов учета, самостоятельно формировать квитанции для оплаты и даже удаленно получать справки и поясняющую информацию.

Сервис будет интуитивно понятен и прост, так что с ним сможет справиться любой, кто владеет компьютерными навыками даже на самом базовом уровне. При этом новый сервис существенно облегчит и работу самих сотрудников «Центра СБК – Дзержинск»: благодаря ему будет сформирована цифровая база абонентов.

- Внедрение нового программно-аппаратного комплекса с современными цифровыми сервисами является для нас существенным шагом вперед. Мы давно вели работу в этом направлении, но, казалось бы, очень неприятная история с эпидемией коронавируса помогла нам досрочно завершить стадию разработки продукта и перейти к его эксплуатации, - отметил директор ООО «Центр СБК-Дзержинск» Виктор Романов.

Справка «КП»

ООО «Центр СБК-Дзержинск» - крупнейшая биллинговая компания Дзержинска, занимающаяся начислением и обработкой платежей за услуги ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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