2020-04-30T16:19:44+03:00
Происшествия

Нижегородского банкира обвиняют в растрате полумиллиарда рублей

Деньги из банка мужчина «уводил» в течение трех лет
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородскому банкиру предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений, среди которых «Растрата чужого имущества, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения» и «Фальсификация документов финансовой организации». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Бывшего директора казначейства одного из нижегородских коммерческих банков обвиняют в совершении сразу нескольких финансовых преступлений, - говорится в сообщении. – По версии следствия, банкир вместе с подельниками разработал схему растраты доходов банка. Для этого он перечислял банковские денежные средства на счета контрагентов, открытых в иностранном банке. За период с 2013 по 2016 годы ему удалось «вывести» из банка свыше 487 миллионов рублей.

Ну, а чтобы его не поймали, мужчина и его подельники регулярно подделывали документацию банка. В результате, на корреспондентских счетах банка отражались сведения, не соответствующие действительности. В 2019 году у данного банка все же была отозвана лицензия.

- Свою вину в совершении данного преступления мужчина признал частично, - говорится в сообщении регионального СУ СКР. – Сейчас он заключен под стражу. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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