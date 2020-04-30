Названы районы Нижегородской области, где на 30 апреля 2020 года нет ни одного случая коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T15:21:39+03:00

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С каждым днем число заболевших коронавирусом в Нижегородской области увеличивается. По данным на 30 апреля 2020 года, на территории региона зафиксировано уже 1944 случая заболевания. Только за минувшие сутки было выявлено 150 новых случаев. Тем не менее, на территории Нижегородской области все еще есть районы, куда опасная инфекция не успела добраться.

- По данным на 30 апреля 2020 года, ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано в Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах, - говорится в сообщении регионального правительства. – При этом наибольшее число заболевших в Нижегородской области проживает на территории самого Нижнего Новгорода – 1047 человек. В области лидером является Дивеевский район (168 случаев) и Павловский район (153 случая). Замыкает эту тройку Кстовский район - 55 заболевших.

Напомним, с 27 апреля правила въезда в Нижегородскую область ужесточены. Теперь попасть в наш регион можно только по прописке или по экстренным рабочим пропускам.

- Сейчас как никогда важно соблюдать режим самоизоляции, - призвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Майские праздники – не время для веселья. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность близких.

ИСТОЧНИК KP.RU