Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

30 Апр 2020 2020-04-30T14:56:05+03:00

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Случаи заражения коронавирусом выявлены в 43 районах и городских округах Нижегородской области. Больше всего заболевших – 1047 – проживает на территории самого Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Лидером по количеству заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему остается Ленинский район – 191 случая заболевания, - говорится в сообщении. – В Нижегородском районе выявлено 178 заболевших. Замыкает тройку лидеров Канавинский район, где насчитывается 166 случаев заболевания коронавирусом. Меньше всего заболевших живут в Московском районе – всего 63 случая. Также относительно низкими остаются показатели в Приокском и Сормовском районах – 94 и 100 подтвержденных случаев соответственно.

Напомним, на 30 апреля 2020 года количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области составляет 1944 человека. За минувшие сутки было выявлено 150 новых случаев. К счастью, постепенно растет и число выздоровевших – на сегодняшний день из больниц выписаны уже 228 человек.

- В майские праздники я призываю нижегородцев особенно тщательно соблюдать режим самоизоляции – пусть даже на своем дачном или приусадебном участке, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы сохранить здоровье своих близких и родных.

ИСТОЧНИК KP.RU