Дина Аверина: «Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера»
Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера, заявила известная гимнастка Дина Аверина, комментируя новость о назначении Артема Ефремова на должность министра спорта Нижегородской области.
- С Артемом Аркадьевичем мы знакомы лично. Это человек, который живет спортом и очень много внимания и личного времени уделяет воспитанию спортсменов, - сказала спортсменка.
Именитая гимнастка напомнила, что Ефремову удалось организовать современную, во многом уникальную спортивную базу на берегу Горьковского водохранилища на базе отдыха «Изумрудное».
- Его детище играет значимую роль в подготовке спортсменов на уровне сборных России по различным видам спорта. Там есть отличные комплексы для занятий футболом, хоккеем, художественной гимнастикой, шорт-треком, бадминтоном, баскетболом и многими другими видами спорта, - продолжила Дина Аверина. - Артем Аркадьевич обязательный человек, у которого слова никогда не расходятся с делами. В его лице Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера.
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ИСТОЧНИК KP.RU