Александр Харламов: «Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное решение»
Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное и своевременное решение, заявил гендиректор ХК «Торпедо» Александр Харламов.
- Как руководитель хоккейного клуба, я очень доволен тем, что на пост министра спорта Нижегородской области назначен управленец, который отлично ориентируется как в бизнесе, так и в спортивной инфраструктуре региона. Артем Аркадьевич одинаково хорошо разбирается как в любительском, так и профессиональном спорте, - отметил эксперт.
По его словам, они вместе работают над восстановлением хоккейного дворца в Заволжье и созданием там детско-юношеской спортивной школы. Также в планах реализация различных хоккейных проектов в регионе.
- Отмечу, что и сейчас в Нижнем Новгороде есть потребность в расширении инфраструктуры именно для этого вида спорта. Уверен, наше сотрудничество будет продолжаться, и мы достигнем конкретных результатов в развитии хоккея, - заключил Харламов.
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ИСТОЧНИК KP.RU