2020-04-30T13:21:59+03:00
Спорт

Александр Харламов: «Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное решение»

Гендиректор ХК «Торпедо» прокомментировал назначение нового главы минспорта Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное и своевременное решение, заявил гендиректор ХК «Торпедо» Александр Харламов.

- Как руководитель хоккейного клуба, я очень доволен тем, что на пост министра спорта Нижегородской области назначен управленец, который отлично ориентируется как в бизнесе, так и в спортивной инфраструктуре региона. Артем Аркадьевич одинаково хорошо разбирается как в любительском, так и профессиональном спорте, - отметил эксперт.

По его словам, они вместе работают над восстановлением хоккейного дворца в Заволжье и созданием там детско-юношеской спортивной школы. Также в планах реализация различных хоккейных проектов в регионе.

- Отмечу, что и сейчас в Нижнем Новгороде есть потребность в расширении инфраструктуры именно для этого вида спорта. Уверен, наше сотрудничество будет продолжаться, и мы достигнем конкретных результатов в развитии хоккея, - заключил Харламов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородского банкира обвиняют в растрате полумиллиарда рублей
Названы районы Нижегородской области, где на 30 апреля 2020 года нет ни одного случая коронавируса
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Дина Аверина: «Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера»
Александр Харламов: «Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное решение»
Отреставрированные в 2019 году фонтаны готовят к запуску
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года составило 228 человек
Арестован начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов
С 10 апреля в отношении нарушителей самоизоляции в Нижегородской области составлено 4,7 тысячи протоколов
Выданные подтверждения на работу не будут действовать в майские праздники
Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области»
Нижегородские храмы будут закрыты для прихожан с 1 по 11 мая
Более 74 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области
Полумарафон «Беги герой!» состоится в Нижнем Новгороде 2 августа
Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома
Дэвид Немировски продолжит тренировать хоккеистов «Торпедо»
Как не набрать вес на самоизоляции?
Башкиры украли из кстовского банкомата почти 800 тысяч рублей
Нижегородские бизнесмены подарили волонтерам 1,5 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты
ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности
Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов
Советы нижегородцам: как не впасть в депрессию на самоизоляции
Семь нижегородцев прилетели на родину из США