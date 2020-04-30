Отреставрированные в 2019 году фонтаны готовят к запуску

30 Апр 2020 2020-04-30T13:15:55+03:00

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Специалисты Водоканала готовят реконструированные в 2019 году фонтаны к запуску. По словам гендиректора ООО «Городские инженерные системы» Александра Сидляревича, все объекты были законсервированы на зиму. Сейчас предстоит подготовить их к новому летнему сезону. В частности, настроить динамическую подсветку.

При этом Сидляревич уточнил, что дату запуска фонтанов предстоит определить администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили некоторые из отреставрированных в прошлом году фонтанов областного центра. Хотя повреждения, нанесенные четырем объектам устранены. Например, куплены 22 новых светильника для фонтана в сквере на проспекте Ильича, которые были украдены неизвестными.

Кстати, уже состоялись тестовые запуски фонтанов на улицах Бекетова и Рокоссовского, а также фонтана на Черном пруду. До 7 мая предстоит проверить работу остальных объектов.

Между тем, по словам гендиректора Городских инженерных сетей, фонтан на центральной площади Нижнего Новгорода к работе готов.

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ИСТОЧНИК KP.RU