Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года составило 228 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T13:02:38+03:00

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Еще 44 нижегородца побороли коронавирусную инфекцию. По данным на 30 апреля, количество выздоровевших в Нижегородской области составляет 228 человек.

«Комсомольская правда» рассказывала, что за минувшие сутки выросло число заболевших COVID-19 - выявлено 150 новых случаев заражения. Таким образом общее количество инфицированных - 1944.

- Еще раз обращаюсь к нижегородцам: майские праздники - не время для веселья. Необходимо строго соблюдать все требования указа о режиме повышенной готовности, исключить общение с посторонними людьми, по максимуму сохранять самоизоляцию, пусть даже и на дачном или садовом участке, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, накануне затяжных майских праздников в Нижегородской области вводятся новые правила перемещения по региону. К примеру, владельцам транспортных карт нужно привязать их к сервису «Карта жителя Нижегородской области». Не привязанные к профилю проездные будут временно блокироваться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сейчас в регионе под наблюдением врачей находятся 3,6 тысячи нижегородцев. Девятерым дана возможность самоизолироваться в обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU