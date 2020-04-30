2020-04-30T12:50:51+03:00
Происшествия

Арестован начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов

Анастасия НАЗАРОВА
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Начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов арестована 20 апреля. Об этом ранее ходатайствовал следователь, сообщается на сайте областного суда.

Напомним, арестованная обвиняется в использовании своих должностных полномочий вне работы. 21 января 2020 года, будучи на рабочем месте, она в устной форме поручила своей сотруднице прекратить исполнительное производство в отношении городской администрации. Сделал это не просто так, а целью получения выгоды. И, действительно, 11 февраля было вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований.

При этом на сайте облсуда уточняется, что своими действиями начальник отдела УФССП нарушила права и законные интересы общества. Теперь она обвиняется в совершении преступления средней тяжести. А поскольку регистрации на территории региона у нее нет, следствие ходатайствовало об аресте обвиняемой, чтобы та не сбежала во время следствия.

КСТАТИ

На днях в Нижнем Новгороде за мошенничество арестован подполковник юстиции. Бывший следователь путем обмана получил от потерпевшей два миллиона рублей, однако к моменту задержания деньгами распорядиться не успел. Под стражей подполковник юстиции на пенсии пробудет до конца июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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