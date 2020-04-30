Арестован начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов
Начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов арестована 20 апреля. Об этом ранее ходатайствовал следователь, сообщается на сайте областного суда.
Напомним, арестованная обвиняется в использовании своих должностных полномочий вне работы. 21 января 2020 года, будучи на рабочем месте, она в устной форме поручила своей сотруднице прекратить исполнительное производство в отношении городской администрации. Сделал это не просто так, а целью получения выгоды. И, действительно, 11 февраля было вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований.
При этом на сайте облсуда уточняется, что своими действиями начальник отдела УФССП нарушила права и законные интересы общества. Теперь она обвиняется в совершении преступления средней тяжести. А поскольку регистрации на территории региона у нее нет, следствие ходатайствовало об аресте обвиняемой, чтобы та не сбежала во время следствия.
КСТАТИ
На днях в Нижнем Новгороде за мошенничество арестован подполковник юстиции. Бывший следователь путем обмана получил от потерпевшей два миллиона рублей, однако к моменту задержания деньгами распорядиться не успел. Под стражей подполковник юстиции на пенсии пробудет до конца июня 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU