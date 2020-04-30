Выданные подтверждения на работу не будут действовать в майские праздники

30 Апр 2020 2020-04-30T12:06:54+03:00

Фирмам, которым разрешено работать во время карантина, нужно подать заявки на работу в выходные

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Действие выданных подтверждений на работу будет приостановлено на время майских праздников. Соответствующие изменения внесены в губернаторский указ о режиме повышенной готовности, передает пресс-служба областного правительства.

Однако если фирмы, у которых есть на то разрешение, продолжают работать в выходные и праздники, обязаны подать новые заявки на осуществление деятельности. Это касается и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, заявки необходимо подать на минимальное количество сотрудников, работающих в майские праздники. Схема получения подтверждений не изменилась - все оформляется через сервис «Карта жителя Нижегородской области».

- Единственная разница: нужно будет указать статус заявки «временная (выходного дня)», - подчеркнул глава региона.

Напомним, накануне затяжных майских праздников в Нижегородской области вводятся новые правила перемещения по региону. К примеру, владельцам транспортных карт нужно привязать их к сервису «Карта жителя Нижегородской области». Не привязанные к профилю проездные будут временно блокироваться.

Также нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома, однако не чаще одного раза в день.

Но, пожалуй, главным нововведением является обязательное наличие документов на право собственности при поездке на дачу на личном автомобиле или такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU