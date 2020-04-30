2020-04-30T11:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 74 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области

По количеству исследований регион занимает первое место в ПФО
Анастасия НАЗАРОВА
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Тестирование на наличие COVID-19 прошли 74,3 тысячи жителей Нижегородской области. По словам губернатора, по числу проверенных человек наш регион занимает первое место в ПФО.

Отметим, что только за минувшие сутки протестированы 4,5 тысячи нижегородцев. Средний показатель составляет 2324 человека на 100 тысяч населения.

Сообщалось, что в Нижегородской области тесты на коронавирусную инфекцию исследуют специалисты лабораторий девяти организаций: Центра гигиены и эпидемиологии, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной, СПИД-центр, ПИМУ, ПОМЦ, противотуберкулезный диспансер, Центр гигиены и эпидемиологии № 50 в Сарове, а также инфекционная больница № 2 в Нижнем Новгороде и ООО «АВК Мед».

Напомним, что нижегородцам разрешили раз в день выходить на часовую прогулку возле дома.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

228 нижегородцев уже побороли коронавирус и выписались. В общей сложности в регионе протестированы 74,3 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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