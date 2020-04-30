2020-04-30T10:34:34+03:00
Общество

Полумарафон «Беги герой!» состоится в Нижнем Новгороде 2 августа

Регистрация на забег пройдет с 1 мая по 1 августа
Анастасия НАЗАРОВА
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Благотворительный полумарафон «Беги, герой!» (0+) перенесли на 2 августа, сообщили организаторы.

Напомним, что сначала спортивное мероприятие планировалось на 31 мая, однако из-за карантина по коронавирусу пришлось перенести его на более поздний срок. Дату выбрали не случайно - организаторы уверены, что к этому моменту все ограничения будут снята, а жизнь вернется в прежнее русло.

Регистрация на полумарафон будет идти с 1 мая по 1 августа на сайте www.runhero.ru. Все желающие могут выбрать одну из четырех дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.

Кстати, на «Беги, герой!» уже поступило более трех тысяч заявок (это те, кто рассчитывал бежать в мае).

Организаторы напоминают, что сейчас важно соблюдать режим полной самоизоляции, чтобы поскорее вернуться к прежнему образу жизни.

- У нас в запасе три месяца, которых хватит на восстановление формы и подготовку к забегу, - добавила директор полумарафона Наталия Бочарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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