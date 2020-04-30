Как не набрать вес на самоизоляции?

30 Апр 2020 2020-04-30T08:32:03+03:00

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В режиме самоизоляции пребывание дома в течение длительного периода времени может серьезно осложнить поддержание массы тела стабильной. Малоподвижный образ жизни и неконтролируемое питание может спровоцировать набор веса. Как же помочь себе в столь сложный период жизни? Физические упражнения и здоровое питание помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого непростого времени, а также держать свою фигуру в прекрасной форме.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю или же сочетать умеренную и интенсивную физическую нагрузку.

Делайте активные пятиминутки, больше ходите по дому, занимайтесь по видеоурокам, танцуйте под любимую музыку.

Какой бы разнообразной не была физическая нагрузка, 75% успеха в похудении или поддержании своей фигуры в форме – это питание.

Не пытайтесь сесть на строгую диету. Любая диета провоцирует стресс для организма. Чтобы поддержать себя в хорошей форме в режиме самоизоляции достаточно соблюдать правильный режим питания, питаться полезными продуктами, такими как: свежие овощи и фрукты, крупы, сухофрукты и орехи, рыба и морепродукты, мясо птицы, зерновой хлеб, растительные масла, мед, свежевыжатые соки.

Необходимо исключить из своего рациона все «вредные продукты», вызывающие накопление в организме жиров и нарушение обмена веществ (фаст-фуд, сладкое, газированные напитки, майонез, полуфабрикаты, алкоголь, пакетированные соки).

Правильное питание – это не временная мера для поддержания формы. Это перестройка системы питания и изменение своих пищевых привычек. Причем цель правильного питания не просто уменьшить лишний вес, но и оздоровить организм в целом. Проведите время самоизоляции с пользой для себя и своей фигуры!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU