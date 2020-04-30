Дэвид Немировски продолжит тренировать хоккеистов «Торпедо»
Российско-канадский хоккеист Дэвид Немировски продолжит тренировать «торпедовцев». Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в «Инстаграме».
- Договорились по условиям нового контракта с главным тренером Дэвидом Немировски, - написал глава региона в соцсетях 29 апреля.
По его словам, бывший спортивный директор владивостокского «Адмирала» продолжит работать в ХК «Торпедо» в ближайшем сезоне. При этом чиновник напомнил, что на счету Немировски два плей-оффа. Поэтому никаких сомнений в том, что дела нижегородской команды пойдут в гору.
- Также по моему поручению создан трансферный комитет. Генеральным менеджером стал Максим Гафуров, ранее он работал директором по развитию международной спортивной организации Instat, - добавил губернатор.
Ранее «Комсомолка» писала, что нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU