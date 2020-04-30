Дэвид Немировски продолжит тренировать хоккеистов «Торпедо»

30 Апр 2020 2020-04-30T11:40:53+03:00

Властям удалось договориться с главным тренером по условиям нового контракта

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Российско-канадский хоккеист Дэвид Немировски продолжит тренировать «торпедовцев». Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в «Инстаграме».

- Договорились по условиям нового контракта с главным тренером Дэвидом Немировски, - написал глава региона в соцсетях 29 апреля.

По его словам, бывший спортивный директор владивостокского «Адмирала» продолжит работать в ХК «Торпедо» в ближайшем сезоне. При этом чиновник напомнил, что на счету Немировски два плей-оффа. Поэтому никаких сомнений в том, что дела нижегородской команды пойдут в гору.

- Также по моему поручению создан трансферный комитет. Генеральным менеджером стал Максим Гафуров, ранее он работал директором по развитию международной спортивной организации Instat, - добавил губернатор.

Ранее «Комсомолка» писала, что нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов.

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ИСТОЧНИК KP.RU