2020-04-29T18:05:13+03:00
Происшествия

Башкиры украли из кстовского банкомата почти 800 тысяч рублей

Преступники скрылись с добычей на похищенной с парковки машине
Анастасия НАЗАРОВА
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Уроженцы Башкортостана украли почти 800 тысяч рублей из банкомата, установленного в столовой на Центральном шоссе города Кстово. Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области, преступление было совершено 23 апреля.

Они распилили банкомат, вытащили из него 789800 рублей и умчали с добычей на похищенном с парковке автомобиле «ГАЗель».

В отношении воришек тут же возбудили уголовные дела по двум статьям - «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

25 апреля 2020 года сотрудники угрозыска задержали подозреваемых в краже крупной суммы денег из банкомата. Задержание произошло на 438 километре трассы Москва - Уфа. У троих мужчин 1983, 1986 и 1990 годов рождения при себе было 567500 рублей наличными, травматический пистолет и электрошокер.

В полиции уточнили, что удалось также разыскать угнанную ими машину - она стояла в селе Запрудное Кстовского района.

Подозреваемые находятся под стражей. Им светит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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