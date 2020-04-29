29 Апр 2020 2020-04-29T17:18:25+03:00

В этих масках и перчатках добровольцы пойдут поздравлять ветеранов с Днем Победы

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Нижегородские бизнесмены подарили волонтерам 1,5 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты. В этих масках и перчатках добровольцы будут поздравлять ветеранов с Днем Победы, сообщает пресс-служба облправительства.

- Сегодня очень многие представители бизнеса, а также промышленные предприятия оказывают посильную помощь волонтерским организациям: привозят и безвозмездно передают все, что необходимо им для работы. Это ценный вклад в наше общее дело - противодействие опасному вирусу, - заявил глава региона Глеб Никитин.

В свою очередь руководитель областного ресурсного центра развития добровольчества Андрей Жильцов добавил, что волонтерские штабы продолжат работать и в затяжные майские праздники. По его словам, каждый день добровольцы получают свыше 400 заявок от нижегородцев, и ни одна из них не остается без внимания.

- Запланировали волонтеры и поздравление ветеранов с 75-летием Великой Победы, - уточнил Андрей Жильцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU