2020-04-29T17:14:51+03:00
Общество

ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%

Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПСБ выдал первый кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В дополнение к государственным субсидиям ПСБ снизил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%, срок кредитования - до 20 лет. Максимальная сумма займа в Нижнем Новгороде и Нижегородской области не должна превышать 3 млн рублей.

- Банк выдает ипотеку по ставке даже ниже заявленной госпрограммы. Таким образом, мы стимулируем строительную отрасль, ведь наши клиенты покупают квартиры непосредственно у застройщиков. Довольны и нижегородцы, поскольку впервые в современной российской истории могут приобрести свое собственное жилье на таких выгодных условиях. Новый кредит доступен большинству, поскольку нет ограничения по месту приобретения недвижимости, по составу семьи и количеству детей, а также не обязательно относиться к льготной категории граждан. Наша первая сделка на покупку квартиры под 6% прошла совместно с нашим партнером застройщиком «Жилстрой НН». В кратчайшие сроки наш клиент смог приобрести квартиру в новом ЖК «Торпедо», – рассказал управляющий Приволжским филиалом ПСБ Александр Харитонов.

Объем ипотечного портфеля ПСБ в Нижнем Новгороде за первый квартал 2020 года вырос на 30%. На кредитование новостроек приходится четверть выдач ипотечного центра банка в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Башкиры украли из кстовского банкомата почти 800 тысяч рублей
Нижегородские бизнесмены подарили волонтерам 1,5 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты
ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности
Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов
Советы нижегородцам: как не впасть в депрессию на самоизоляции
Семь нижегородцев прилетели на родину из США
В Нижнем Новгороде составлено 82 административных протокола за нарушение самоизоляции
Экскурсию по стадиону «Нижний Новгород» проведут в онлайн-режиме
Нижнему Новгороду переданы 13 квартир для детей-сирот
Нижегородцев предупреждают о сильном ветре днем 29 апреля
Названы районы Нижегородской области, где на 29 апреля 2020 года нет ни одного случая коронавируса
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Речевой чат-бот помогает нижегородцам оформить заявку на выход из дома
Свыше 4,4 тысячи протоколов составлено в отношении нижегородцев, нарушивших режим самоизоляции
Самоизоляция: что можно и нельзя
Нижегородская служба занятости начала работать с нижегородцами в онлайн-режиме
Четыре транспортные компании в Нижнем Новгороде названы системообразующими
Два дома сгорели в центре Нижнего Новгорода 28 апреля
Замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился от коронавируса
Жилье в новостройках Нижегородской области стало дороже на 11,8%
Оползни и подтопления возможны из-за сильных дождей в Нижегородской области
95 нарушителей карантина запеленговано в Нижегородской области 28 апреля
Нижегородская область перевыполнила норматив по подготовке коек для больных коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
И. о. главы администрации Большеболдинского района назначена Алла Морозова
Стоимость проезда на маршруте Т-71 снизится до 26 рублей