2020-04-29T16:16:18+03:00
Общество

Советы нижегородцам: как не впасть в депрессию на самоизоляции

Чтобы не стать «заложником» собственной квартиры, необходимо составить расписание занятий на каждый день
Валерия ГРОМОВА
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«Оставайтесь дома!»

Сейчас эту фразу мы слышим каждый день – по телевидению, радио, в социальных сетях. Режим самоизоляции поставил нас в не совсем привычные условия. И многим это не нравятся. Однако, угроза остается.

Пытаясь справится с этой «несправедливостью», люди нарушают установленный государством порядок. «Со мной же всё хорошо» – этим они пытаются оправдать своё поведение. Но службы правопорядка не дремлют – и вот они уже выписывают вам штраф за несоблюдение режима самоизоляции.

Что же делать? Сидеть дома 24 часа в сутки? «Да я же свихнусь!» – ещё один аргумент, который так и манит нарушить правила. Или впасть в депрессию.

Депрессия – это отсутствие вкуса к жизни, сопровождающееся такими эмоциями как грусть, разочарование, апатия. Конечно, для развития этого состояния мало суточного пребывания дома, депрессию провоцируют сильные стрессовые ситуации. Однако, некоторым хватает и стен.

Самоизоляция приводит к скуке. А скука – к депрессии. Поэтому, чтобы не дать ей застать вас врасплох, необходимо чётко знать, что вы хотите. И нет, вариант пойти в парк не подходит. Возможно, вы уже давно мечтаете прокачать свой английский. Или научится играть на гитаре. Даже если у вас нет инструмента, современные технологии позволяют делать это с помощью различных приложений – достаточно установить их на ваш смартфон или планшет. Было бы желание.

Подобных занятий великое множество. От чтения книг до виртуального покорения Эвереста. И вот тут есть ещё одно препятствие – слишком большой выбор, от которого разбегаются глаза. Итог – нужны цель и чёткий план действий.

Чтобы не стать «заложником» собственной квартиры, необходимо составить расписание занятий на каждый день. Как в школе, с домашними заданиями. Следуя этому плану, вы не только не оставите депрессии и шанса, но и расширите свой кругозор, сможете открывать новые границы, а не просто дверь на улицу.

Оставайтесь дома. Берегите себя и близких!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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