2020-04-29T16:13:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь нижегородцев прилетели на родину из США

Облправительство организует для них специальный трансфер из Москвы
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семь нижегородцев прилетели в Москву из США. Теперь нижегородские власти организуют их трансфер до приволжской столицы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточнил глава региона Глеб Никитин, вернувшиеся из-за рубежа соотечественники сразу отправятся на двухнедельный карантин. Чиновник также поблагодарил федеральное правительство за оказание помощи в возвращении нижегородцев на родину в период пандемии коронавируса.

Напомним, прежде жители Нижегородской области, которые никак не могли вылететь домой из Америки, обратились к губернатору. Инициатором обращения стала уроженка Дзержинска Елена Посадова, гостившая у дочери в Северной Каролине. Со слов женщины, покинуть США не получалось около месяца.

- Но благодаря стараниям нашего нижегородского правительства нам все-таки удалось попасть на спецрейс «Нью-Йорк - Москва». Хочу выразить особую благодарность губернатору Глебу Никитину и главе департамента внешних связей Ольге Гусевой - она все время была с нами на связи. Мы счастливы, что наконец-то смогли вернуться на родину, - добавила нижегородка.

Кстати, совсем скоро в регион должны вернуться еще более 20 наших земляков, которые сейчас находятся в Великобритании, Израиле, на Шри-Ланке, Мальдивах и в Узбекистане.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про нижегородского иллюзиониста Илью Яничева, который застрял в аэропорту Нью-Йорка. Молодой человек сообщал, что вместе с ним домой вылететь не могут около сотни туристов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Башкиры украли из кстовского банкомата почти 800 тысяч рублей
Нижегородские бизнесмены подарили волонтерам 1,5 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты
ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности
Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов
Советы нижегородцам: как не впасть в депрессию на самоизоляции
Семь нижегородцев прилетели на родину из США
В Нижнем Новгороде составлено 82 административных протокола за нарушение самоизоляции
Экскурсию по стадиону «Нижний Новгород» проведут в онлайн-режиме
Нижнему Новгороду переданы 13 квартир для детей-сирот
Нижегородцев предупреждают о сильном ветре днем 29 апреля
Названы районы Нижегородской области, где на 29 апреля 2020 года нет ни одного случая коронавируса
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Речевой чат-бот помогает нижегородцам оформить заявку на выход из дома
Свыше 4,4 тысячи протоколов составлено в отношении нижегородцев, нарушивших режим самоизоляции
Самоизоляция: что можно и нельзя
Нижегородская служба занятости начала работать с нижегородцами в онлайн-режиме
Четыре транспортные компании в Нижнем Новгороде названы системообразующими
Два дома сгорели в центре Нижнего Новгорода 28 апреля
Замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился от коронавируса
Жилье в новостройках Нижегородской области стало дороже на 11,8%
Оползни и подтопления возможны из-за сильных дождей в Нижегородской области
95 нарушителей карантина запеленговано в Нижегородской области 28 апреля
Нижегородская область перевыполнила норматив по подготовке коек для больных коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
И. о. главы администрации Большеболдинского района назначена Алла Морозова
Стоимость проезда на маршруте Т-71 снизится до 26 рублей