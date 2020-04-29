Семь нижегородцев прилетели на родину из США

29 Апр 2020 2020-04-29T16:13:43+03:00

Облправительство организует для них специальный трансфер из Москвы

Изменить размер текста: A A

Семь нижегородцев прилетели в Москву из США. Теперь нижегородские власти организуют их трансфер до приволжской столицы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточнил глава региона Глеб Никитин, вернувшиеся из-за рубежа соотечественники сразу отправятся на двухнедельный карантин. Чиновник также поблагодарил федеральное правительство за оказание помощи в возвращении нижегородцев на родину в период пандемии коронавируса.

Напомним, прежде жители Нижегородской области, которые никак не могли вылететь домой из Америки, обратились к губернатору. Инициатором обращения стала уроженка Дзержинска Елена Посадова, гостившая у дочери в Северной Каролине. Со слов женщины, покинуть США не получалось около месяца.

- Но благодаря стараниям нашего нижегородского правительства нам все-таки удалось попасть на спецрейс «Нью-Йорк - Москва». Хочу выразить особую благодарность губернатору Глебу Никитину и главе департамента внешних связей Ольге Гусевой - она все время была с нами на связи. Мы счастливы, что наконец-то смогли вернуться на родину, - добавила нижегородка.

Кстати, совсем скоро в регион должны вернуться еще более 20 наших земляков, которые сейчас находятся в Великобритании, Израиле, на Шри-Ланке, Мальдивах и в Узбекистане.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про нижегородского иллюзиониста Илью Яничева, который застрял в аэропорту Нью-Йорка. Молодой человек сообщал, что вместе с ним домой вылететь не могут около сотни туристов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU