2020-04-29T15:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижнем Новгороде составлено 82 административных протокола за нарушение самоизоляции

Проведены проверки 1,7 тысячи местных предприятий
Анастасия НАЗАРОВА
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Более 1,8 тысячи человек были остановлены на улицах Нижнего Новгорода с целью проверки наличия QR-кода, необходимого для перемещения по городу в период пандемии коронавируса. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, четверо из проверенных оказались жителями другого региона. По итогам рейда административные протоколы были составлены в отношении 82 человек.

В муниципалитете напомнили, что в ходе рейда сотрудники правопорядка выявили 220 человек, у которых не был оформлен QR-код.

Добавим, что в общей сложности с начала апреля 2020 года на городских улицах было проверено около 4,5 тысячи человек и выявлено 1,4 тысячи административных правонарушений. Причем в ежедневных рейдах участвуют 20 патрулей.

Также проверки проводятся в отношении местных предприятий на наличие подтверждений на право ведения деятельности в период режима повышенной готовности. Уже проверены более 1,7 тысячи фирм и компаний. Составлено 33 протокола.

Напомним, количество зараженных COVID-19 в регионе выросло до 1794 человек. 29 апреля появились данные о еще 131 заболевшем. По числу новых случаев заражения Нижегородская область оказалась на четвертом месте в России. В лидерах - Москва (2220), Московская область (686) и Санкт-Петербург (290).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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